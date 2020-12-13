17.7 % زيادة السعة المقعدية لمطار دبي

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

قالت مؤسسة «أو إيه جي»، إن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران على رحلاتها في مطار دبي ، سجلت زيادة شهرية %17.7 في ديسمبر مقارنة بنوفمبر. وارتفعت السعة المقعدية على الرحلات الدولية المغادرة في المطار إلى 1.863 مليون مقعد حتى 20 ديسمبر الجاري.

وشهدت حركة السفر بين الإمارات والهند نمواً في السعة المقعدية، بزيادة %24.8، مع استمرار نقل العمال الوافدين إلى الإمارات، حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً، ضمن أنشط خطوط السفر الجوي، ووصل عدد المقاعد بين البلدين إلى 893.7 ألف مقعد.

وجاء خط الإمارات السعودية في المرتبة 18 عالمياً، مسجلاً 143.3 ألف مقعد. وجاء مطار دبي ضمن أكبر 20 مطاراً حول العالم إتاحة للسعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران على الرحلات الدولية المغادرة، مستحوذاً على 24 % من إجمالي السعة المقعدية لمطارات الشرق الأوسط، البالغة 7.82 ملايين مقعد.

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