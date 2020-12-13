29 % نمو شركات التقنية بدبي 2020

المصدر: (دبي – بشار باغ)

سجلت دبي نمواً بنسبة 29 % في عدد الشركات الجديدة المتخصصة في قطاع تقنية المعلومات، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى مطلع الشهرالجاري، لتصل إلى 2180 شركة جديدة بدلاً من 1690 شركة في 2019 وذلك بحسب بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي.

وأوضحت البيانات أن نشاط «مجمع للتعامل الالكتروني» استحوذ على النسبة الأكبر من الرخص الجديدة مقارنة مع الأنشطة الفرعية الأخرى المصنفة ضمن تقنية المعلومات بواقع 1035 رخصة، علماً أن الرخصة الواحدة يمكن أن تعمل في أكثر من نشاط فرعي.

وحل نشاط «تصميم نظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال» ثانياً حيث استقطب 938 رخصة جديدة، يليه خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ 909 رخص ومن ثم نشاط «تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية» «الانترنت» بـ 894 رخصة.

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