الخوري: تضاعف إيرادات «الدرهم الإلكتروني» 3 مرات في 4 سنوات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن متوسط سرعة تنفيذ المعاملات من خلال الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني بلغ نحو 1.2 ثانية فقط، وهو ما حقق نسبة %96.6 للتحصيل اللا نقدي، مشيراً إلى أن منظومة الدرهم الإلكتروني تلعب دوراً مهماً في توحيد وتعزيز الإيرادات العامة في الإمارات، وتعتبر الإيرادات المتنامية عبر السنوات خير دليل على نجاح المنظومة، فقد تضاعف إيرادات «الدرهم الإلكتروني» 3 مرات في 4 سنوات إذ ارتفعت من 7.84 مليارات درهم في 2016 إلى 22.12 مليار في 2019.

وقال في تصريحات لــــ «البيان الاقتصادي»، إن الدرهم الإلكتروني سيقوم بدور الأداة التي تعمل باستمرار على توفير آخر الابتكارات التكنولوجية المالية بما يجعل جمهور مستخدميه مواكبين لآخر التطورات في هذا المجال عالمياً، بوصفه علامة تجارية إماراتية تتبنى الاقتصاد القائم على المعرفة.

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