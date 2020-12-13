الإمارات ترحب بمبادرة مكافحة التجارة غير القانونية للذهب

المصدر: (دبي - رويترز)

رحبت الإمارات بالمبادرة التي أطلقتها رابطة سوق لندن للسبائك أكبر هيئة في العالم لسبائك الذهب، لتحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا ومنها مصادر الذهب ومكافحة غسل الأموال، كما رحبت 10 مراكز لتجارة الذهب بالمبادرة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «نحن نرحب بهذه المبادرة» مشيراً إلى أنها خطوة إضافية موضع ترحيب لفهم ومواجهة المخاطر المحتملة في سلاسل إمداد المعادن النفيسة.

وقالت الرابطة إن السلطات في المراكز الأحد عشر ردت بإيجابية على خطابها الذي أرسلته الشهر الماضي لعرض معايير تنظيمية.

وقال الخطاب إن الرابطة قد تمنع مصافي المعادن النفيسة التي تعتمدها من قبول سبائك من المراكز التي تتخلف عن تطبيق المعايير. وتعد الإمارات واحداً من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم إذ تستورد ألف طن ذهب سنوياً تقدر قيمتها بـ 60 مليار دولار، وتصدر سبائك بمليارات الدولارات إلى مصاف معتمدة.

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