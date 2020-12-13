912 ملياراً الودائع «شبه النقدية» نهاية أكتوبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي، التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إلى 912 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة منذ بداية العام 1.55% مقابل 898.1 مليار درهم في ديسمبر 2019.وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع شبه النقدية زادت 5.2% مقارنة بنحو 867 مليار درهم في أكتوبر 2019، بينما زادت على أساس شهري 1.2%.

وذكر المركزي أن مساهمة الودائع شبه النقدية تبلغ 50.5% في مؤشر عرض النقد، فيما بلغت مساهمتها في نمو عرض النقد «ن3» نحو 0.6%. وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، استمرت الودائع شبه النقدية في الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث قدرت بنحو 822.8 مليار درهم في نهاية 2018، و783.8 مليار درهم في 2017، و751.4 مليار درهم في 2016 و729.9 مليار درهم 2015، و689.3 مليار درهم 2014.= وأوضح المركزي أن الودائع النقدية زادت إلى 477.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر بنمو شهري 1.25%، وبزيادة على أساس سنوي 11.2%، وبارتفاع بنسبة 9.2% منذ بداية العام الجاري.

وارتفعت القاعدة النقدية لنحو 402.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة سنوية 3.2%، بينما انخفضت علي أساس شهري 3.3% مقارنة بـ 416.7 مليار درهم في يوليو السابق له، بينما بلغت القاعدة النقدية نحو 409.5 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، و397.7 مليار درهم في نهاية 2018 و377.4 ملياراً في نهاية 2017، و338.1 ملياراً في 2016 و365.2 ملياراً في 2015.

الاحتياطيات الفائضة

وبيّن المركزي أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك بلغت 72.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة سنوية 379% مقابل نحو 15.2 ملياراً في أكتوبر 2019، بينما زادت بنحو 181.1% منذ بداية العام الجاري، فيما انخفضت على أساس شهري بنحو 7.8%.

ولفت المركزي إلى أن النقد المصدر، ارتفع إلى 113.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة شهرية 2.1%، فيما زادت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك علي أساس شهري بنسبة 0.7% من 75.1 ملياراً في سبتمبر إلى 75.6 ملياراً في أكتوبر الماضي، بينما انخفضت على أساس سنوي ومنذ بداية العام بسبب انخفاض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% اعتباراً من ابريل 2020 وفق خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة المقدمة للبنوك من قبل المركزي ما أدى إلى زيادة سيولة البنوك.

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