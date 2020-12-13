«إم 2 بي سلوشنز» توسّع عملياتها إقليمياً من أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة إم 2 بي سلوشنز، وهي شركة لإعداد البنية التحتية للمنصات المفتوحة (واجهة برمجة التطبيقات)، تعمل مع الشركات لطرح منتجاتها الخاصة بالتكنولوجيا المالية؛ عن توسيع عملياتها لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من خلال اختيار أبوظبي كمقر إقليمي لنشاطاتها.

وقد عيّنت الشركة فاناثي موهاناكريشنان لتولي مهمة قيادة أعمالها في المنطقة.

وقال مادهوسودانان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم 2 بي سلوشنز: أصبحت الإمارات، بصورة متسارعة، واحداً من مراكز التكنولوجيا المالية الرئيسة على مستوى العالم.

ونحن نبني فريقاً يتمتع بالكفاءة والقدرات، مقره في أبوظبي؛ لغرض تلبية المتطلبات متسارعة النمو لمجتمع التكنولوجيا المالية. نحن متحمسون للغاية بشأن تطبيق عملية نقل قدرات منصة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا لتعزيز الاستفادة من منظومة التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال العمل مع البنوك والشركاء في المنطقة.

وأضاف: نحن متحمسون للترحيب بفاناتي في عائلة إم 2 بي، حيث إن خبرتها الواسعة في مجال إدارة الخدمات المالية للأفراد وشركات المدفوعات الرقمية عبر مجموعة متنوعة من الأدوار والمؤسسات المالية؛ ستكون ذات قيمة كبيرة لمصلحة عملائنا.

نحن على ثقة بأن رؤاها حول المنطقة ستساعدنا على توسيع نطاق قاعدة عملائنا وتقوية العلاقات، من خلال تمكين الشركة من إبراز أفضل المنتجات والخدمات التقنية في نطاق عملها؛ للمساهمة في تعزيز منظومة الدفع الرقمي المتصاعدة.

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