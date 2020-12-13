القرية العالمية تحطم سادس رقم قياسي بـ«أكبر تذكرة دخول»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت القرية العالمية، بتحقيق رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية عبر «أكبر تذكرة دخول»، ليكون الرقم السادس من أصل 25 رقماً تسعى الوجهة لتحطيمها ضمن احتفالات موسم اليوبيل الفضي.

كما أطلقت القرية العالمية بالتزامن مع ذلك، إصداراً خاصاً من التذاكر الحصرية المطلية بالفضة، كنسخة مصغرة عن التذكرة الأكبر في العالم، للبيع أمام ضيوفها. وتعد التذاكر محدودة الإصدار، والمحددة برقم تسلسلي مخصص لكل منها، إحدى أروع المقتنيات التذكارية التي يمكن للضيوف الحصول عليها من القرية العالمية ضمن احتفالات هذا الموسم وذكرى متميزة من الرقم القياسي العالمي.

وكانت القرية احتفلت بتحطيم الرقم القياسي الجديد لأكبر تذكرة دخول في العالم بمساحة 1.02 متر مربع، عند بوابة العالم يوم الخميس بعد أن حملها أحد الضيوف الذي يبلغه طوله 2.7 متر واستخدمها للدخول مع حضور ممثل رسمي من غينيس للأرقام القياسية، الذي قام بدوره بفحص التذكرة والتحقق من مطابقتها للشروط والإعلان رسمياً عن قبول المحاولة. وسيتم عرض تذكرة الدخول الأكبر في العالم ضمن مجموعة المعروضات في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! في القرية العالمية طوال الموسم.

وتم طرح التذاكر المطلية بالفضة ومحدودة الإصدار، والتي يبلغ عددها 2500 تذكرة، عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الجديدين للقرية العالمية حتى نفاد الكمية. وتمنح هذه التذاكر الضيوف إمكان الدخول لخمس وعشرين مرة خلال الموسم الخامس والعشرين الحالي، وهي متوافرة للبيع مقابل 250 درهماً، مع الاحتفاظ بالقطعة التذكارية الفريدة.

ويمكن للضيف تسلم التذاكر في مركز خدمة الضيوف عند بوابة العالم بعد إتمام عملية الشراء. بعد الحصول على التذكرة الفضية يمكن للضيف استخدامها لمسح رمز الاستجابة السريع الموجود عليها والدخول إلى القرية العالمية لغاية 25 مرة خلال الموسم.

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