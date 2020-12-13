«ديتك» يستعرض واقع التجزئة 2020

المصدر: (دبي- البيان)

استضافت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، مؤخراً النسخة الـ 38 من منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع «مجلة رواد الأعمال العربية» تحت عنوان «واقع التجزئة عام 2020: من البيع التقليدي إلى الإنترنت».

وحول التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في عقد هذه النسخة الأحدث، قال هانس هنريك كريستنسن، نائب رئيس «ديتك»: هذه النسخة عُقدت بصيغة مختلفة، وعملنا مع «شركة آوت ريل أكس آر» التي تتخذ من «ديتك» مقراً لها لتفعيل منصتها لتكنولوجيا الواقع المجسم، في دليل على مستوى الابتكار الذي تمتلكه الشركات الناشئة في «ديتك» والدعم الذي نوفره لها.

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