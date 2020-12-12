«دبي للسيليكون» تستعرض تأثير جائحة كورونا على قطاع التجارة الإلكترونية خلال منتدى «ديتك»

المصدر: دبي- البيان

استضافت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، مؤخراً النسخة الـ 38 من منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع «مجلة رواد الأعمال العربية» تحت عنوان «واقع التجزئة عام 2020: من البيع التقليدي إلى الإنترنت».

وخلال كلمته الافتتاحية قال هانس هنريك كريستنسن، نائب رئيس «ديتك». كان عام 2020 مليئًا بالتحديات للجميع، وكان حاسمًا لقطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أصبح على تجار التجزئة الانتقال من الاعتماد على منافذ البيع التقليدية والتحول إلى المنصات الالكترونية وحلول التوصيل، وهو ما كشف عن رؤى واعدة تعتمد على البيانات وترسم استراتيجيات أعمال جديدة ومختلفة«.

وحول التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في عقد هذه النسخة الأحدث، قال كريستنسن: هذه النسخة عُقدت بصيغة مختلفة، وعملنا مع»شركة آوت ريل أكس آر«التي تتخذ من»ديتك«مقراً لها لتفعيل منصتها لتكنولوجيا الواقع المجسم، في دليل على مستوى الابتكار الذي تمتلكه الشركات الناشئة في»ديتك«والدعم الذي نوفره لها.

وترأس إدوارد صباغ، المدير العام لشركة»فارفيتش الشرق الأوسط«، الجلسة الأولى بعنوان»رقمنة تجربة الرفاهية«حيث استعرض مدى تأثير جائحة كورونا على قطاع المنتجات الفاخرة والأزياء، وقال: أظهرت الأبحاث التي أجريت العام الماضي، أن متاجر التجزئة التقليدية تمثل 88% من مبيعات التجزئة الفاخرة على مستوى العالم، بينما تمثل المبيعات عبر الإنترنت النسبة المتبقية أي 12%، فيما يقدر نمو المبيعات عبر الإنترنت إلى 25% بحلول عام 2025، لكن بعد الجائحة تمت مراجعة هذه التقديرات حيث من المتوقع أن تنمو المبيعات عبر الإنترنت إلى 30% بحلول 2025.

وأضاف: في 2020، تشير التقديرات إلى أن المبيعات عبر الإنترنت لقطاع السلع الفاخرة الشخصية نمت 23%، أي الضعفين تقريبًا عن العام الماضي.

وفي حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان»من البيع التقليدي إلى البيع عبر الانترنت - الاستفادة من طفرة التجارة الإلكترونية«، استضافت تمارا بوبيك من مجلة رواد الأعمال العربية، خليل العلمي، الرئيس التنفيذي لشركة تيلر، وريان عسيران، مؤسس شركة»شوريجيز «، ورينو دي جونفرفيل، الرئيس التنفيذي لشركة»زيوو «، لتحليل الفرص التي جلبها النمو السريع للتجارة الإلكترونية بسبب جائحة كورونا.

وقال عسيران إنه في 2017، كانت نسبة انتشار مبيعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3-4 %، وذلك لعدم توفر العلامات التجارية عبر الإنترنت، فضلاً عن عزوف العملاء عن استخدام منصات التسوق الإلكترونية. وبعد جائحة كورونا تم تخطي كل هذه الأسباب والعوامل من خلال دفع العلامات التجارية والعملاء إلى التجارة عبر الإنترنت. وكان مارس 2020 مجرد لمحة عما سيشهده العالم فيما يتعلق بمبيعات التجارة الإلكترونية.

من جانبه، أوضح رينو أن 60% من موظفي»زيوو) يعملون من المنزل، لذا فإن الذهاب إلى العمل لم يعد مشكلة اليوم. ومع ذلك، لم يكن معظم العملاء مستعدين وكان الأمر يعد مستحيلاً خلال الأيام الأولى من الجائحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز