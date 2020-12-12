دبي مدينة الشواطئ الخلابة والتسوق بلا نهاية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال موقع «بوك موندي» إن دبي هي المكان الذي يمتزج فيه التراث العربي الأصيل مع الشعور بالحداثة التي لا تزال تثير إعجاب العالم.

وأضاف تقرير الموقع الدنماركي إن دبي مدينة الأحداث والأشياء غير العادية، حاضنة أكبر مركز تسوق في العالم إلى أكبر مبنى. ومن بين الأسباب العديدة لزيارة هذه المدينة أنها لا تتوانى عن مواجهة التحديات، عندما يتعلق الأمر بتحطيم الأرقام القياسية العالمية، فإن دبي دائماً في طليعة الأشياء والأفكار الخلاقة.

ومضى التقرير الصادر بعنوان «الوجهة دبي: شواطئ خلابة، فنادق رائعة، تسوق بلا نهاية» قائلاً إن قطارات هايبرلوب فائقة السرعة، وبرج خليفة الذي حطم الرقم القياسي، وأجهزة الروبوت بالحجم الطبيعي ليست سوى بعض من الإنجازات المستقبلية التي حققتها هذه المدينة الشغوفة. كل هذا وسط خلفية من الصحراء الشاسعة التي ما زالت محافظة على طابعها العربي الأصيل.

وفي ما يخص المسافرين الباحثين عن تجربة فريدة من نوعها، فإن الاحتمالات لا حصر لها، حيث يمكن الانطلاق في السماء على منطاد الهواء الساخن، أو الذهاب إلى مدينة الملاهي، أو التجول في الصحاري في سيارة دفع رباعي، فهناك دائماً شيء مثير يمكن فعله.

وأضاف: «بصرف النظر عن كونه أطول مبنى في العالم، فإن برج خليفة هو أيضاً الوجهة السياحية الأكثر شعبية في دبي. وهو بمثابة أيقونة عالمية حقيقية، هذه البنية الفوقية التي يبلغ ارتفاعها 828 متراً هي إنجاز هندسي. إذا كنت تبحث عن مناظر لا مثيل لها للمدينة، فلا يوجد مكان أفضل للحصول عليها من هذه الأعجوبة المعمارية. ويقدم خور دبي نظرة ساحرة على المدينة القديمة في دبي، بينما يتميز مرسى دبي بناطحات السحاب الشاهقة وبعض الهندسة المعمارية الراقية في دبي».

وتابع: «حتى على مستوى النوافير، فإن دبي هي الأفضل. فنافورة النخلة هي أكبر نافورة في العالم، تقع في ذي بوينت على نخلة جميرا، ذات الموقع الاستراتيجي على جذع النخلة مقابل منتجع أتلانتس النخلة. وهي في الحقيقة نافورتان، تمتدان سويةً على مساحة 1300 متر مربع وتطلقان الماء على ارتفاع 105 أمتار، وإلى جانب كونها الأكبر في العالم، فهذه النافورة متعددة الألوان، يضيئها أكثر من 3 آلاف مصباح ليد. وقد انضمت إلى نافورة دبي التي تم إطلاقها عام 2009».

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