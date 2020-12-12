الإمارات ضمن الأفضل عالمياً في جودة الحياة للمغتربين

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

عززت الإمارات مكانتها ضمن صدارة الخيارات الأكثر جاذبية عالمياً في جودة الحياة بالنسبة للمغتربين الذين يتطلعون إلى السفر إلى الخارج، محققة أرصدةً جيدة في مؤشرات السعادة العالمية، ومتوسط الراتب الشهري، وجودة الرعاية الصحية، ومؤشر السلم العالمي.

ووفق تقرير «بلاك تاور فايننشيال» حول وجهات المغتربين، فإن العديد من الأشخاص ينتقلون إلى الخارج من أجل التزامات العمل، أو بحثاً عن تقاعد مريح، أو تكلفة معيشية أقل، أو عن تجارب جديدة، محدداً 4 أسباب رئيسية لانتقال الأشخاص إلى الخارج، وهي الروابط الأسرية، وتحسين مستوى المعيشة وكسب المزيد من المال، والوظيفة الجديدة، والفرص والمغامرة والأنشطة الجديدة، وهو ما توفره الإمارات للمغتربين.

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جودة الحياة في الإمارات ضمن الأفضل عالمياً

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