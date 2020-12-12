تحذير من ثغرات أمنية في برامج ومنتجات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من ثغرات أمنية خطيرة في برامج ومنتجات شهيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، في سلسلة تحذيرات أمنية، أمس، إن «أدوبي» أطلقت تحديثات أمنية لبرنامج «أكروبت ريدر» لأنظمة ويندوز وماك تم فيها إغلاق ثغرة أمنية قد تسمح للمهاجم بالوصول إلى معلومات حساسة، ونصح المستخدمين بتثبيت آخر التحديثات التي أصدرتها «أدوبي» لمنتجاتها المتأثرة بالثغرات.

وأضاف الفريق الوطني أن «OpenSSL» أطلقت تحديثاً أمنياً لإغلاق ثغرة أمنية قد تسمح للمهاجم بتنفيذ هجمة حجم الخدمة، وأوصى المستخدمين بتثبيت الإصدار الحديث بحسب النسخة المستخدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز