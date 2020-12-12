الخدمات اللوجستية في الإمارات تتجه لتعافٍ سريع بحلول 2021

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تحتل الإمارات المرتبة 11 عالمياً من حيث كونها دولة صديقة للخدمات اللوجستية، متقدمة على نظيراتها في الشرق الأوسط طبقاً لتقرير حديث أصدرته «ريبورت لينكر»، موضحاً أنه مع تطبيق الإغلاق في أنحاء العالم مع تفشي «كوفيد 19» تأثر سوق الخدمات اللوجستية في الدولة، ولكن من المتوقع أن يتعافى بسرعة بحلول 2021. وأوضح أن سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات تنمو بشكل مطرد مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الثابت والسريع للتجارة الإلكترونية في المنطقة ونشاط التجارة الدولية.

وقال التقرير الصادر بعنوان «سوق الإمارات للشحن والخدمات اللوجستية - النمو والاتجاهات (2020-2025)»، إن موقع دبي الاستراتيجي يخدم الشرق والغرب ويوفر الظروف التجارية المثلى للإمارة موضحاً أنه تسهيلاً لسوق التجارة والتجارة الإلكترونية نفّذت دبي مبادرات لتطوير بنيتها التحتية تطبيقاً لنظام نقل متكامل بشكل جيد وبنية تحتية لوجستية ممتازة.

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