نماذج ملهمة لصناع التغيير في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال استهدف في دورة هذا العام مساعدة رواد الأعمال على تعزيز روحهم المعنوية وإبراز قوتهم كأبطال يسعون لإحداث التغيير، وأضافت: «وجدنا مجتمعاً عالمياً من رواد الأعمال المصممين على تحقيق أثر إيجابي حقيقي، فعلى الرغم من أن هدفنا الرئيس كان إلهام رواد الأعمال إلا أنهم نجحوا أيضاً في إلهامنا».

جاء ذلك في اختتام مهرجان الشارقة لريادة الأعمال لفعاليات دورته الرابعة التي نظمها مركز شراع، افتراضياً على مدى خمسة أيام حافلة بالجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل التي استهدفت تحفيز رواد الأعمال على التعاون وحشد الجهود المشتركة لإحداث التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لبلدانهم.

وسلّط المهرجان خلال جلسات يومه الأخير الضوء على تجارب لرواد أعمال أسسوا شركاتهم الناشئة للمرة الأولى وحققوا نجاحات ملفتة في مجتمعاتهم، كما شارك المهرجان جمهوره قصص نجاح بعض رواد الأعمال اللبنانيين المؤثرين الذين استطاعوا تقديم حلول فاعلة وهادفة ساعدت مجتمعاتهم على مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات التي تعرّضت لها.

واستضافت جلسة بعنوان «أبطال بيروت»، أدارتها مايا رحال، المدير التنفيذي لمنتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، مديري شركتين ناشئتين مؤثرتين من لبنان هما (FabricAID)، و(B.O.T).

وقال عمر عيتاني، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة (FabricAID): «نعمل حالياً على التوسع بمساعدة مركز (شراع) إلى دولة الإمارات من خلال منصة تجارة إلكترونية، وإلى الأردن، فضلاً عن افتتاح فروع في لبنان».

وقالت ماريان بيطار كرم، المدير التنفيذي لـ(B.O.T)، «إن مرونة المؤسسات الاجتماعية وقدرتها على التكيف شرط أساسي لنجاحها». وتضمن جدول الأعمال جلسة حوارية بعنوان «مؤسس لمرة واحدة بطل مدى الحياة»، حيث تبادل فيها المشاركون تجاربهم في مجال ريادة الأعمال، وتناولوا العوامل التي أسهمت في تحفيزهم على تأسيس شركاتهم الناشئة، وآليات ضمان استدامتها.

كما تم استضافت ثلاثة قادة شباب ومنظمين ونشطاء وصانعي تغيير، وذلك ضمن جلسة بعنوان «ابدأ رحلتك كصانع تغيير».

واستعرضت بريان ويست، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Ethique»، في جلسة حملت عنوان «التوسع دون تغليب الأرباح على الأهداف»، رحلتها الريادية التي قادتها لتأسيس إحدى أكثر العلامات استدامة في مجال أساليب الحياة والتجميل على مستوى العالم.

وكشف براتيك غوري، رئيس مجموعة «5th Element» بالهند في جلسة بعنوان «قيادة الثورة الصناعية الخامسة»، عن أن ما دفعه للدخول إلى عالم ريادة الأعمال الاجتماعية رغبته بـ«حل المشكلات الاجتماعية».

يشار إلى أن الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال نظمت بالشراكة مع «سحاب للحلول الذكية» وبشراكة استراتيجية مع شركة «سلطان بن علي العويس للعقارات» وبدعم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ويسهم المهرجان منذ انطلاقته في عام 2017 بتعزيز روح ريادة الأعمال وإلهام الجيل القادم من صناع التغيير، حيث شهد أكثر من 200 عرض لمشاريع وأفكار وشركات ريادية، ومشاركة نحو 240 متحدثاً وخبيراً محلياً وعالمياً، وأكثر من 8000 مشارك وزائر للحدث.

التحديات فرصة للنمو وحافز للإبداع

أكد ديفيد جونز، الشريك المؤسس لـ(One Young World) ومؤسس شركة (You & Mr. Jones) أن القيادة هي المرونة والتكيف مع المتغيرات المحيطة وتبني الخيارات التي لا تسمح لأي عقبة أو تحدٍ أن يقف عائقاً أمام تحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك في جلسة افتراضية شهدتها فعاليات اليوم الختامي لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال. وشارك في الجلسة كيت روبرتسون، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ(One Young World)، حيث حملت الجلسة عنوان «حشد القادة الأكثر تأثيراً في العالم».

وشارك محمد إيمان عثمان، الشريك المؤسس لمنصة (Ruangguru.com) في جلسة بعنوان «تحويل قطاع التعليم»، استعرض فيها التحديات التي واجهته خلال تأسيس منصته. وأضاف: «تمثل التحديات التي نواجهها فرصة ثمينة للنمو وحافزاً للإبداع والابتكار، والتفكير في حلول فاعلة لتجاوز العقبات».

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