«نيو بيرسبكتيف» تحصد جائزة «أفضل رائد أعمال»

المصدر: (دبي - البيان)

حصدت د. كارين ريمو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة نيو بيرسبكتيف ميديا، جائزة «أفضل رائد أعمال»، وذلك خلال حفل جوائز «جلف كابيتال» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2020، وهي إحدى أكثر الهيئات المرموقة التي تمنح جوائز لرواد وقادة الأعمال في الإمارات.

وتعتبر هذه الجائزة تكريماً لقادة الأعمال الأكثر إلهاماً وديناميكية وشغفاً والقادرين على التغلب على التحديات للقيام بأعمال ناجحة نابعة من روح الشغف والالتزام والابتكار ومعرفة متطلبات السوق والفريق الواحد. وأشاد الحكام بقدرة كارين على دعم فريق عمل الشركة ليساهموا في نجاحها والتغلب على التحديات التي تواجهها.

تم توزيع الجوائز خلال حفل الجوائز الذي أقيم في دبي، وذلك تكريماً للشركات والأفراد الأكثر إبداعاً وابتكاراً، والذين يعتبرون أساساً متيناً لقطاع اقتصادي متنوع ومزدهر مليء بالعديد من الفرص التي تُقدّم وفق أعلى مستويات الجودة والابتكار.

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