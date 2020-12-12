«نخيل» تدشن قرية احتفالية في الهواء الطلق

المصدر: دبي - البيان

تتخذ الاحتفالات معنى جديداً مع «نخيل مول»، أحدث وجهة للبيع بالتجزئة في «نخلة جميرا» والتابعة لشركة «نخيل» المطور الرائد عالمياً في مجال التطوير العقاري، مع إطلاق وجهة جديدة لتناول المأكولات والترفيه، حيث تم تحويل سطح «نخيل مول» إلى قرية للاحتفالات وأرض أحلام شتوية، متكاملة بالأنشطة المجانية مثل الموسيقى الحيّة وحلبة للتزحلق وشجرة كريسماس ضخمة وتخصيص مساحة لعب للأطفال. ويحتفي المركز التجاري الجديد بموسم العطلات من خلال الترحيب بروّاده، ويتيح لهم فرصة لاختبار تجربة فريدة من نوعها في القرية، اعتباراً من 10 ديسمبر 2020، وحتى 2 يناير المقبل.

أجواء احتفالية

ويحتضن الموقع مجموعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات وسط أجواء احتفالية. ويكتمل المشهد بالزخارف والزينة المستوحاة من الأجواء الاحتفالية المفعمة بالبهجة، وتزيده الأضواء الساطعة والمصابيح المعلقة بهرجةً، ما يخلق مكاناً مميزاً يعكس أجواء الفرحة بموسم العطلات.

وتترك الاحتفالية انطباعاً رائعاً لدى الجميع للاستمتاع بالعطلات الموسم، حيث يحظى الجميع بمجموعة كبيرة من وسائل الترفيه بما في ذلك لقاء وتحية «سانتا» مجاناً، بالإضافة إلى سوق متنوع ومساحة خاصة يلهو فيها الأطفال وورش عمل لصناعة الألعاب وحلبة تزحلق في مدينة الأحلام الشتوية وشجرة الكريسماس التي يبلغ ارتفاعها 13 متراً، وبثّ الموسيقى الحية كل يوم عند مدخل «مخبأ سانتا».

مجموعة مطاعم

علاوة على أجواء المرح التي لا حدود لها، تتميز القرية بالمأكولات التي تقدمها مجموعة من المطاعم في «سوق رايب» المحلي في دبي، بالإضافة إلى اختيار هدايا الكريسماس. وتشكل القرية فرصة مثالية للذين يرغبون في تمضية العطلة، والذي يبحثون عن تذوّق المأكولات الشهية في الهواء الطلق.

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