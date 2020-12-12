تعزيز فريق «آبكو» في دبي والرياض

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن براد ستيبلز، الرئيس التنفيذي لشركة آبكو العالمية، أن الشركة عززت فريق إدارتها التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعيين شخصيتين قياديتين لديها في مناصب إدارية جديدة.

واستلم عماد لحد، مدير مختبر الذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال في آبكو العالمية والرئيس المشارك للحلول الرقمية العالمية، منصب مدير عام مكتب الشركة بدبي، في حين تم تعيين فاتن المصري التي تحظى بخبرة أكثر من 20 عاماً في قطاع الخدمات الحكومية والاتصال الاستراتيجي وتطوير الأعمال، في منصب نائب المدير العام لمكتب آبكو العالمية في الرياض.

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