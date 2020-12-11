"نخيل مول" يوسّع أنشطته في الهواء الطلق ويكشف النقاب عن "قرية احتفالية"

المصدر: البيان الإلكتروني

تتخذ الاحتفالات معنى جديداً مع "نخيل مول"، أحدث وجهة للبيع بالتجزئة في "نخلة جميرا" والتابعة لشركة "نخيل" المطور الرائد عالمياً في مجال التطوير العقاري، في الوقت المناسب بإطلاق وجهة جديدة لتناول المأكولات والترفيه للمرة فوق سقف السطح.

يحتفي هذا المركز التجاري الجديد بموسم العطلات من خلال الترحيب بروّاده، ويتيح لهم فرصة لاختبار تجربة فريدة من نوعها في قرية احتفالية مميزة ورائعة تتسم بالحنين إلى الماضي والأناقة، اعتباراً من اليوم، 10 ديسمبر 2020، ولغاية الثاني من يناير 2021.

وقد تم تحويل "القرية الاحتفالية فوق سقف السطح" الوحيدة من نوعها في دبي، إلى أرض أحلام شتوية، متكاملة بالأنشطة المجانية مثل الموسيقى الحيّة وحلبة للتزحلق وشجرة كريسماس ضخمة وتخصيص مساحة لعب للأطفال.

ويحتضن هذا الموقع المدهش فوق سقف السطح والذي ليس من الممكن تفويت زيارته، مجموعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات وسط أجواء احتفالية.

ويكتمل المشهد بالزخارف والزينة المستوحاة من الأجواء الاحتفالية المفعمة بالبهجة والسرور، وتزيده الأضواء الساطعة والمصابيح المعلقة بهرجةً، ما يخلق مكاناً مميزاً حقاً يعكس بالفعل أجواء الفرحة بموسم العطلات.

تترك هذه المهرجانات التي تقام فوق سقف السطح المتألق بزينته، انطباعاً رائعاً لدى الأحباء والأصدقاء والاستمتاع بعطلات الموسم، حيث يحظى الجميع بمجموعة كبيرة من وسائل الترفيه الاحتفالية بما في ذلك لقاء وتحية "سانتا" مجاناً، بالإضافة إلى سوق مزدهر يلبّي أحلام المحتفلين بهذه المناسبات ومساحة خاصة يلهو فيها الأطفال وورش عمل لصناعة الألعاب وحلبة تزحلق في مدينة الأحلام الشتوية وشجرة الكريسماس التي يبلغ ارتفاعها 13 متراً، وبثّ الموسيقى الحية كل يوم عند مدخل "مخبأ سانتا".

وعلاوة على أجواء المرح التي لا حدود لها، تتميز "القرية الاحتفالية فوق سقف السطح" بالمأكولات التي تقدمها مجموعة من المطاعم في "سوق رايب" المحلي في دبي والتي يتم إعدادها لإيقاظ ذوق الضيوف حيث يستمتعون بفن الطهي الذي يرقى إلى المستويات العالمية، بالإضافة إلى اختيار هدايا الكريسماس وسط أجواء عائلية بامتياز تعمّ مختلف أنحاء "نخيل مولز"، مركز التسوق الوحيد في "نخلة جميرا".

ويسعى "رايب" إلى لمّ شمل أفراد المجتمع تحت مظلة واحدة غنية بالأجواء المفعمة بالحيوية. ومن هذا المنطلق، فإن هذا السوق الذي يحمل في ثناياه روح البهجة بموسم الاحتفالات، سوف يستعرض مجموعة من أجمل الهدايا التي تلبّي رغبات الجميع.

تشكل "القرية الاحتفالية فوق سقف السطح" في "نخيل مول" فرصة مثالية لا يمكن إغفالها، وخصوصاً بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تمضية العطلة والذي يبحثون عن تذوّق المأكولات الشهية في الهواء الطلق والترفيه عن أنفسهم وممارسة الأنشطة الترفيهية وعيش أجواء الفرح في دبي خلال فصل هذا الشتاء.

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