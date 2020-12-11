«فيتش سوليوشنز»: %3.8 نمو اقتصاد دبي 2021

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

توقّعت تقارير اقتصادية انتعاش النمو في دبي العام المقبل بدعم الأنشطة والمشاريع المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020 موضحةً أن حالة الزخم والنشاط والانتعاش السياحي المصاحب لإقامة الحدث العالمي تعزز فرص النمو في القطاعات الحيوية المختلفة .

وتوقّعت «فيتش سوليوشنز» نمواً 3.8% في اقتصاد دبي 2021 بدعم الأعمال والاستعدادات لاستضافة الإمارة للحدث الذي ينطلق في الإمارات للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط العام المقبل فيما توقّع تقرير انتعاش اقتصادات دول التعاون عام 2021، حيث من المنتظر أن ينمو اقتصاد الإمارات 3.3% وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ونقل التقرير الصادر بعنوان «أفكار كبيرة ستغير العالم ودول التعاون عام 2021» أصدرته أمس «لينكد إن» أكبر شبكة مهنية في العالم، عن أليسيا بيراردي، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي والاستراتيجيات للأسواق الناشئة في «أموندي» في مقابلة مع LinkedIn News Gulf قولها إن الإمارات تمتلك موارد كافية للحفاظ على خططها لضبط أوضاع المالية العامة عام 2021 موضحةً أن أبوظبي قادرة على دعم الاقتصاد من خلال التحويلات أو القروض أو المنح للمساعدة في المشاريع أو الأعمال الصغيرة.

وأوضح التقرير أن معرض إكسبو 2020 الذي يستمر 6 أشهر وينطلق في دبي أول أكتوبر 2021 محرك أساسي للنمو والانتعاش في دبي، موضحاً أن النشاط الاقتصادي ـ استعداداً لمعرض إكسبو العالمي ـ يعتبر بمثابة قاطرة للعديد من القطاعات والصناعات التي تمضي قدماً في طريق التعافي في دبي، بما في ذلك سوق العقارات.

وسلط التقرير الضوء على بعض من النتائج المثمرة لإقامة المعرض الذي يستهدف 25 مليون زائر .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز