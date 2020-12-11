تعاون بين «سيغنيتي» و«دبي للذهب»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن اختيارها لشركة «سيغنيتي تكنولوجيز»؛ المتخصصة في الخدمات المستقلة لهندسة الجودة واختبار البرمجيات، كمزود استراتيجي لخدمة ضمان الجودة، في إطار جهود البورصة الرامية لترقية وتحسين منصتها التكنولوجية.

وتقدم سيغنيتي للبورصة خدمات اختبار الجودة لعدد من حلول السوق التي ستحلّ محلّ مجموعة من التطبيقات المستخدمة حالياً في البورصة. ومن بين هذه الأدوات منصات للتداول والتقاص الفوري، وتطبيقات لإدارة مخاطر ما قبل التداول، ومعلومات تحليلية للسوق، وخدمات مراقبة وضمان الجودة.

وقال سريكانث شاكيلام، الرئيس التنفيذي لشركة سيغنيتي تكنولوجيز: «من شأن هذه الشراكة أن تعزّز مكانتنا في سوق الخدمات المالية. لقد أصبحت أسواق رأس المال تستند إلى بيانات فورية تزداد تعقيداً أكثر فأكثر، وأدى إدخال التكنولوجيات الرقمية إلى اعتماد ممارسات متقدمة، مما جذب شريحة جديدة من المستثمرين والمتداولين».

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة: «تشكّل الحلول الرقمية المبتكرة جزءاً رئيسياً من جهود البورصة الرامية إلى الحفاظ على التميّز التشغيلي والاستمرار في توفير كفاءات مرموقة. وانعكس ذلك بوضوح في اتفاقيتنا التكنولوجية مع ناسداك لتكنولوجيا السوق، والتي يتمثل هدفها النهائي في تمكيننا من تزويد أعضاء البورصة وعملائها بخدمة متميزة».

ولدى سيغنيتي 90 عميلاً في مجال الخدمات المالية المصرفية، من بينهم 3 بنوك على قائمة فورتشن 500.

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