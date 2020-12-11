نظرة مستقبلية مستقرة لـ «أبوظبي التجاري»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

ثبتت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني طويل الأجل للمُصدر لبنك أبوظبي عند «+ A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القدرة على الاستمرار عند «bb +».

وقالت فيتش، إن تصنيفات قدرة المُصدِر على الوفاء بالالتزامات لبنك أبوظبي التجاري تعكس احتمالية عالية للغاية للدعم المتاح للبنك من قبل كل من الإمارات (AA) وإمارة أبوظبي (AA). وأضافت أن تقييم فيتش للدعم الحكومي المحتمل، في حالة الحاجة، يتمثل في قدرة الدولة القوية على دعم النظام المصرفي، مدعومة بمركز أصولها الخارجية الصافي القوي، ومقاييسها المالية القوية وعائدات الهيدروكربون المتكررة.

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