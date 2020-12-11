تقاعد رئيس «سلطة دبي المالية» في 2021

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلن برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية عن نيته بالتقاعد عند نهاية فترة تعاقده في سبتمبر 2021. وسيقوم مجلس إدارة السلطة بإجراء بحث دولي لتعيين خلف لبرايان ستايروولت وضمان وجود عملية انتقالية فعالة.وقال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة السلطة: «خلال فترة عمله، واصلت السلطة باعتلاء المكانة الرائدة كجهة تنظيمية، ماضية قدماً باعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية».

وقال برايان ستايروولت: «كان شرفاً كبيراً لي العمل في السلطة، حيث تم ترسيخ سمعة السلطة كجهة تنظيمية قوية ورائدة وعادلة من خلال الجهود الاستثنائية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين».

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