تعاون بين«الإمارات الإسلامي» و«هواوي»

المصدر: دبي ـ البيان

تعاون مصرف الإمارات الإسلامي، مع شركة هواوي بهدف الارتقاء بقائمة الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي يوفرها، ليصبح بذلك أول مصرف إسلامي في الإمارات يطلق تطبيقه المخصص للخدمات المصرفية للهواتف المحمولة على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery «متجر تطبيقات هواوي».

ومن شأن الشراكة الجديدة أن تتيح لمتعاملي «الإمارات الإسلامي» الوصول مباشرةً إلى حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية عبر هواتفهم المحمولة من «هواوي»، وتحويل الأموال بسهولة وطلب المنتجات المصرفية مثل التمويل وبطاقات الائتمان.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: «نهدف من خلال مثل هذه الشراكات إلى مواصلة إثراء التجارب المصرفية لدى عملائنا الكرام عبر توفير الخدمات المصرفية الآمنة والسلسة لمستخدمي الهواتف الذكية عبر المتجر.

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