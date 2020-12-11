رئيس هواوي في المنطقة: الإمارات مؤهّلة لتصبح مرجعاً عالمياً في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أكد تشارلز يانغ، رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط، على الدور المهم في الاستثمارات بالبنية التحتية الرقمية الذي تنشط به دولة الإمارات، كأساس محوري لإجراء التحول الرقمي المطلوب، وتوفير العديد من الفرص الجديدة المميزة للشركات والأفراد، خصوصاً خلال الفترة الحالية وضرورات دعم جهود التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة التي فرضها تفشي الجائحة.

وأشاد في تصريحات صحفية في ختام أسبوع جيتكس للتقنية، بخطط واستراتيجيات الإمارات في مجال الاستفادة من التقنيات الحديثة، وقال بأن الإمارات مؤهلة لتكون مرجعاً على المستوى العالمي في الاستفادة من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية وخوض غمار الابتكار التقني ومواكبة مستجدات التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وسلط يانغ الضوء على أهم محاور أعمال هواوي في 2020، موضحاً بأن الشركة راضية عن أدائها في الإمارات والمنطقة باعتبارها سعت بكامل ثقلها للمساهمة في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات اللازمة وذات القيمة المضافة خلال فترة الجائحة بحسب أولويات كل سوق.

وأكد يانغ أن الإمارات تمتلك التقنيات الرقمية اللازمة لدعم مسارات العمل على مواجهة آثار الجائحة، حيث كانت في مقدمة دول المنطقة والعالم التي وفرت البنية التحتية الرقمية التي تضمن شبكات اتصالات وتقنية معلومات مستقرة ومتطورة، خصوصاً الدول التي كانت سباقة في نشر شبكات الجيل الخامس.

وأكد يانغ، أهمية العناية القصوى بمسألة تمكين المواهب المحلية في الإمارات ودول المنطقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد كوادر وطنية قيادية مستقبلية مؤهلة لمواكبة مستجدات التكنولوجيا المتسارعة.

وصرح بأن هواوي في إطار جهودها للمحافظة على ريادتها التقنية، سيما في وجه التحديات الحالية التي تواجه الشركة، ستستثمر ما يصل إلى 100 مليار دولار تقريباً في مجال البحث والتطوير التكنولوجي على مدار الأعوام الخمسة القادمة.

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