«دو» تستعرض رؤيتها وقدراتها في التحوّل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، بعد أن عرضت مجموعة متنوعة من أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية. وقد تم تصميم جناح دو في المعرض بشكل يتناسب مع توجهات ومتطلبات العملاء، ويتماشى مع أعلى معايير الصحة والسلامة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تتمثل مهمتنا الأساسية بمواصلة العمل على تعزيز وتوسيع محفظة خدماتنا وتقديم حلول جديدة مصممة لدفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات. وسنواصل خلال العام 2021 التركيز على مواكبة متطلبات سكان الإمارات ومجتمعات الأعمال من الحلول والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات».

«دبي بالس»

ومن جانب آخر، وقعت وقّعت دو، مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد (اياك) لنقل خدماته الرقمية المستقبلية إلى منصة «دبي بالس»، وهي المبادرة المشتركة بين دبي الذكية ودو، وتُعد بمثابة العمود الفقري ونظام التشغيل الرقمي الذي تستند إليه مجموعات البيانات الضخمة والهوية الرقمية، وتوفر خدمات التحليل والتخزين وخدمات الحوسبة لمختلف الهيئات والجهات الحكومية في دبي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، من جانب فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو، وأمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد.

وبصفتها أول منصة متوافقة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC) وتستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة مجهزة بأحدث التقنيات، اختار مركز الإمارات العالمي للاعتماد سحابة «دبي بالس» لاستضافة خدماته الرقمية المستقبلية، وذلك نظراً للميزات العديدة التي تتمتع بها المنصة ومنظومتها المتعددة من الشركاء.

ويتم حالياً تنفيذ المنظومة الجديدة من التطبيقات الرقمية الخاصة بـ «اياك» وفق نموذج قائم على الوحدات في منصة «دبي بالس»، مع تطبيق مستوى أعلى من التكامل بعد تحديد الفجوات المحتملة في عمليات مركز الاعتماد، ومعالجة كل نشاط ربما يؤدي إلى نتائج عكسية.

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