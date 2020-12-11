«دل» تسرّع الابتكار في السعودية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «دل تكنولوجيز»، يقوم الطرفان بموجبها بتشارك الخبرات والمعرفة في مجال التقنيات الناشئة لتعزيز التنمية المشتركة لمشاريع الهندسة والتقنية في المملكة.

وستقوم «دل تكنولوجيز» بتزويد الهيئة بالخدمات الاستشارية لمساعدتها في الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة وتحليل البيانات وتخزين بيانات المؤسسات وغير ذلك، من أجل دعم رحلة التحول الرقمي الخاصة بها.

وسيشهد هذا التعاون الاستراتيجي أيضاً تبادلاً لأفضل الممارسات والخبرات في الصناعة اللازمة لتطوير مشاريع متكاملة تخدم الاحتياجات التقنية لكيانات القطاع العام في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وجرى توقيع المذكرة أثناء انعقاد «أسبوع جيتكس للتقنية» بين الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني بالمملكة العربية السعودية ومحمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا في «دل تكنولوجيز».

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