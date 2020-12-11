«البلوك تشين» بين دفاع مدني دبي و«دو»

المصدر: (دبي - البيان)

وقع العميد جمال بن عاضد المهيري المدير العام للدفاع المدني بدبي بالإنابة، وفريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) دو، مذكرة تفاهم ما بين الدفاع المدني بدبي وشركة دو، للعمل بنظام «البلوك تشين»، وذلك في منصة حكومة دبي الذكية، في معرض جيتكس للتقنية 2020، والذي تختتم فعالياته غداً في مركز دبي التجاري العالمي بدبي.

وجاء ذلك بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية.

وتنص المذكرة على اتممة العمليات التجارية وتبادل البيانات وتسوية المدفوعات الكاملة والتكامل مع شبكة تسجيل الأعمال الموحدة لجميع المناطق الحرة في دبي، وذلك بواسطة منصة بلوك تشين إيدج التي وفرت دو من خلالها حلولا رقمية سلسة وأتاحت للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية فرصة المشاركة في دعم استراتيجية البلوك تشين في الإمارات 2021، واستراتيجية دبي اللاورقية.

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