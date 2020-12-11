سعيد الطاير يبحث التعاون مع مسؤولي المؤسسات المحلية والعالمية

المصدر: دبي - البيان

خلال مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأربعين لأسبوع جيتكس للتقنية، التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة بعدد من مسؤولي المؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر لا سيما في استخدامات التقنيات الحديثة في قطاعي الطاقة والمياه.

حيث التقى حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات وناقش الجانبان دور الحكومة الرقمية في الوصول إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة من خلال استراتيجيات قائمة على الابتكار واستشراف المستقبل.

وبحث الطاير، مع سيد حشيش، المدير العام الإقليمي لدى شركة مايكروسوفت الخليج، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة مايكروسوفت العالمية .

كما التقى الطاير تشارلز يانغ، رئيس «هواوي» الشرق الأوسط، وبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين، حيث تتعاون الهيئة وهواوي لإطلاق منصة الحوسبة السحابية «كلاود ستاك» المتطورة لأول مرة في دولة الإمارات والمستضافة في أول مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط والتابع لمورو.

والتقى الطاير كذلك فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) .

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