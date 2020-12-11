راشد بن حميد خلال زيارته «جيتكس»: الدولة ماضية بقوة على درب التعافي الشامل

المصدر: دبي - وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالإمارة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية بقوة نحو درب التعافي التام والشامل، وقال: «إن ما نراه اليوم في المعرض الواقعي الأضخم لعام 2020 هو مدعاة للفخر فجميع الدوائر والجهات والمؤسسات كثفت جهودها ووحدت أهدافها وبلورت المبادرات النوعية والتطبيقات الذكية للانطلاق بفعالية نحو دفع عجلة التنمية المستدامة في شتى مجالات الحياة».

وأوضح الشيخ راشد بن حميد في تصريح له خلال زيارته معرض جيتكس 2020 أن القيادة الحكيمة ارتأت تنظيم هذا الملتقى النخبوي الهام ليكون خير ختام لعامنا الحالي، فاليوم نرى العقول الراجحة وقد التقت من كل حدب وصوب في موطن الريادة و الازدهار، منوهاً إلى أن المؤسسات المختصة والشركات الخبيرة جاءت لتجتمع تحت سقف واحد للبحث عن الأفضل على طريق النهوض والتقدم والمضيّ قدماً نحو الغد المشرق للجميع.

واطلع خلال الزيارة على التطبيقات الذكية التي أطلقتها مجموعة اتصالات، الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم، والتي ركزت على مجالات تقارب تقنيات شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والتي ستؤدي إلى تحولات جذرية في مجالات الحياة كافة، مشيداً بنجاح اتصالات في الوصول إلى أعلى سرعة في العالم بشبكة الجيل الخامس بواقع 9.1 غيغابت بالثانية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز