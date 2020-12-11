«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يطلق مساق التبصر

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ضمن مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس 2020»، المساق الإلكتروني للتبصر السلوكي عبر منصة «ابتكر»، الأولى من نوعها عربياً، الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي العربي من خلال نشر وتعميم التجارب والنماذج الناجحة في الابتكار الحكومي .

العمل الحكومي

وأكدت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، أن مشاركة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في معرض «جيتكس 2020»، تأتي في إطار الجهود لترجمة توجيهات القيادة بتعميم ثقافة الابتكار والتعريف بالمبادرات والحلول المبتكرة التي تمكنت الحكومة من تطويرها، والمشاريع التي ابتكرها منتسبو دبلوم الابتكار الحكومي في مختلف المجالات.

التبصر السلوكي

ويتناول مساق التبصر السلوكي الأول من نوعه الذي يقدم مجاناً عبر منصة «ابتكر» باللغة العربية، أهم مفاهيم التبصر السلوكي، ويتكون من 17 درساً تسلط الضوء على مفاهيم السياسات الحكومية والتدخلات السلوكية،وتضم منصة «ابتكر» مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج المعززة للابتكار الحكومي والمجتمعي.

مشاريع مبتكرة

وتم عرض المشاريع المبتكرة لخريجي الدفعة الخامسة من برنامج دبلوم الابتكار الحكومي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جامعة كامبريدج، التي شملت 7 ابتكارات ركزت على قياس نضج قدرات الابتكار .

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