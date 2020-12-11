مبادرة لحماية البنية التحتية الحيوية بدبي

المصدر: (دبي - وام)

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني في مؤتمر «جايسك» الذي عقد بالتزامن مع أسبوع جيتكس السنوي عن مبادرة البنية التحتية الحيوية للمعلومات.

وتهدف المبادرة لتعريف أهم الخدمات الحيوية في إمارة دبي والأنظمة الداعمة لها، وذلك لحماية البنية التحتية المعلوماتية والتي من شأنها ضمان استمرارية أعمال الخدمات الرئيسية في إمارة دبي.

وأكد يوسف الشيباني، مدير عام المركز، حرص المركز على وضع كافة الأطر والخطط الاستباقية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات التقنية تحت كافة الظروف، بما يضمن استدامة الأعمال والخدمات الحكومية الحيوية في الإمارة .

وقدمت عائشة محمد، مسؤولة التراخيص بمركز دبي للأمن الإلكتروني، عرضاً لتعريف أهداف ونتائج المبادرة، موضحة أن هذا المشروع يحدد بالتعاون مع الجهات الحكومية أهم الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية في الإمارة والأنظمة الداعمة لها.

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