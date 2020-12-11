جناح منظومة «تم» يستقبل آلاف الزوار

المصدر: (دبي-البيان)

استقبل جناح منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، آلاف الزوار خلال الدورة الأربعين لمعرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، والذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي، واختتم أعماله امس.

وشهد جناح منظومة «تم» تفاعلاً قوياً مع رواد المعرض وزواره، حيث قام فريق العمل من المتخصصين في منظومة تم باستعراض أبرز الإنجازات والمبادرات الحكومية الرقمية المبتكرة، وتسليط الضوء على التجربة العالمية الرائدة لحكومة أبوظبي الرقمية. واطّلع الزوار على مجموعة واسعة من المبادرات والخصائص والخدمات الرقمية التي تقدمها منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» .

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