«تنظيم الاتصالات» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

كرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شركاءها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية، وذلك في ختام مشاركتها في جيتكس.

وكرمت الهيئة كلاً من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة تنمية المجتمع، وزارة العدل، وزارة التغيير المناخي والبيئة، هيئة السلع والأوراق المالية، الهيئة الاتحادية للجمارك، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، هيئة التنافسية والإحصاء، هيئة التأمين، الهيئة الوطنية للمؤهلات، صندوق الزكاة، الهلال الأحمر، جامعة الإمارات.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة: «جيتكس 2020 كان عنوان مرحلة التعافي التي تقودها الإمارات مثلما قادت مرحلة الجاهزية واستمرارية الأعمال في بداية الإجراءات الاحترازية، لقد مثلت دورة هذا العام نقطة فاصلة في تاريخ هذا الحدث العالمي، وفي تاريخ دولتنا الحبيبة».

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