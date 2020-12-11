«أراضي دبي» تبرز أحدث قنوات الاتصال الرقمية والذكية

المصدر: دبي-البيان

اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في الدورة الأربعين من أسبوع جيتكس للتقنية، حيث شاركت الدائرة تحت مظلة جناح حكومة دبي الذكية، وركزت خلاله على عرض العديد من إنجازاتها الذكية، ومنها منصة «دبي ريست» أول منصة رقمية للعقارات في دبي.

دبي-البيان

وتجسد هذه المنصة الحرص المتواصل من جانب أراضي دبي على تطوير الخدمات الذكية والرقمية بهدف توفير الوقت والجهد لمتعامليها، وإتاحة المجال أمام المتعاملين للاطلاع على مختلف خدمات الدائرة، والمشاركة الفعلية في الصفقات العقارية الاستثمارية.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: «أتيحت لنا الفرص المثالية للقاء متعاملينا وشركائنا والمهتمين بالقطاع العقاري، ومن دون الحاجة إلى التقنيات الافتراضية التي لازمتنا لسنة كاملة تقريبًا. وحرصنا على إبراز ما أنجزناه من تطورات طوال الأشهر الفائتة، خاصة ما يتعلق باستحداث قنوات الاتصال الرقمية والذكية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز