«غرفة دبي» تدعم 4000 شركة ناشئة تقنية في 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة»، أن العام الجاري شهد دعم المبادرة لحوالي 4000 شركة تقنية ناشئة حتى الآن، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس. واستضافت دبي للمشاريع الناشئة في جناحها الخاص 7 شركات ناشئة، 60% منها شركات إماراتية، وزار الجناح 250 زائراً تنوعوا ما بين مستثمرين وشركات مهتمين بالتعامل مع شركات ناشئة.

وكشفت ناتاليا سيشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي، إن دبي للمشاريع الناشئة ستطلق الدورة الثانية من برنامج «الشريك المؤسس» في بداية العام 2021 نتيجة الطلب الكبير عليه من قبل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، لافتةً على أن البرنامج يعتبر إضافة قوية ومهمة لمجتمع الأعمال نظراً لفوائده الكبيرة والعديدة.

و توفر الغرفة لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي حوالي 50 خدمة إلكترونية وذكية، وبلغت نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية 98%.

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