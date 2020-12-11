«أﭬايا» تبث أنشطتها إلى 150 مدينة في العالم

المصدر: (دبي - البيان)

قامت «أﭬايا» ببث مباشر من منصتها إلى أكثر من 150 مدينة في جميع أنحاء العالم، لتعرض لعملائها وشركائها تقنيات «أﭬايا» الموجودة في جناحها. وقد مكّن هذا عملاء وشركاء الشركة الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب الظروف من خوض تجربة «جيتكس» افتراضياً.

وقال نضال أبو لطيف رئيس «أﭬايا» العالمية: «يعد جيتكس حدثاً بارزاً واستثنائياً، ونحن فخورون بالدور الذي لعبناه في إعادة التركيز على المستقبل. وكان لمشاركتنا في جيتكس ثمارها، حيث أسسنا علاقات عمل جديدة وعززنا شراكاتنا القائمة، وقدمنا ابتكارات تصل فوائدها للجميع سواء مؤسسات وأفراداً في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وجاء الحدث في أفضل توقيت، حيث نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لمفهوم العمل من أي مكان، وأثبتت دراسة بعنوان مستقبل العمل أعدتها دبي الذكية أن الموظفين لم يعودوا يتوقعون أن يتم ربطهم بمواقع ثابتة. ويرتبط مباشرة برؤيتنا الخاصة تجاه عالم العمل الجديد، والذي سيرشدنا نحو ابتكارنا وعلاقاتنا ومدى توافقنا مع المستقبل.

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