مجموعة بركات تطوّر أعمالها وعلامتها التجارية

المصدر: (دبي ـ البيان)

أطلقت مجموعة بركات الإماراتية، التي تعد من أبرز الموردين الرئيسيين لمجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة، حملة طموحة لتطوير أعمالها وعلامتها التجارية بما يتماشى مع توجهات المستهلكين التي تشهد تغيراً متسارعاً فيما يتعلق بالصحة والتغذية.

وبعد 44 سنة من النجاح، تقدم مجموعة بركات صورة جديدة في سبيل استقطاب نطاق أوسع من العملاء الذين يركزون على أهمية الصحة والتغذية في حياتهم اليومية.

وكانت الدراسات الحديثة قد بينت أنه من المتوقع أن يسجل سوق عصير الفواكه والخضروات في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.24% خلال الفترة القادمة من 2020 إلى 2025. ومن المتوقع أن يسجل سوق الخضار والفواكه في دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله معدل نمو سنوي مركب قدره 8.6% خلال الفترة القادمة ذاتها.

وقال راشد محمد العبار، عضو مجلس إدارة مجموعة بركات: «نحن متحمسون للكشف عن أول تحديث لعلامة بركات منذ قرابة عقدين من الزمن. لقد لاحظنا من خلال أبحاث السوق المكثفة الحاجة المتزايدة للعلامات التجارية المحلية والراسخة لاستقطاب المزيد من المستهلكين.

ومن خلال تقديم نظرة مستقبلية واعدة، بالإضافة إلى الخطط الكبيرة لمواصلة النمو بالاعتماد على التجارة الإلكترونية وإطلاق الشراكات وتبني الممارسات المستدامة، فنحن واثقون من هذا التوجه الجديد لعلامة بركات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز