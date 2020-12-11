«فيديكس» تشارك في تكريم 100 رائد أعمال

المصدر: (دبي- البيان)

شاركت فيديكس إكسبريس، إحدى أكبر شركات النقل السريع عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن، في الاحتفال السنوي لرواد الأعمال الشباب ضمن برنامج إنجاز العرب، عضو مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، الذي انعقد هذا العام عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من 100 طالب من 13 دولة عربية.

وانطلقت نسخة هذا العام من برنامج شركة إنجاز العرب في 1 نوفمبر، واستمرت حتى 10 ديسمبر، حيث استضاف أعضاء فريق فيديكس جلسة فيديكس للتمكين العالمي لمناقشة أهمية إمكانية وصول الشركات إلى الأسواق العالمية.

وقال جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: «تواجه كلّ مؤسسة تحدي مواكبة التغير المستمر في متطلبات المستهلكين. ونبحث في فيديكس بشكل مستمر عن فرصٍ لتحفيز الشباب وإلهامهم وتزويدهم بمهارات ستمكّنهم من التميز في بيئة العمل السريعة التغير».

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