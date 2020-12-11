تصنيف 5 نجوم لـ «الاتحاد للطيران» من «أبيكس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رسمياً على تصنيف خمس نجوم من قبل رابطة تجارب المسافرين الجويين (أبيكس) خلال الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز أبيكس في 9 ديسمبر في إطار المعرض الافتراضي «تجربة السفر المستقبلية أبيكس».

وتم استحداث تصنيفات أبيكس الرسمية لشركات الطيران، بالاستناد إلى آراء وترشيحات المسافرين، والتي تم جمعها بطريقة حيادية من خلال شراكة أبيكس مع شركة تريب إت TripIt من كونكور، وهي أعلى تطبيقات السفر تصنيفاً في العالم.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق في مجموعة الاتحاد للطيران: «يعتبر هذا إنجازاً كبيراً، لكنه يحمل معنى أكبر خلال 2020. فقد حمل هذا العام تحديات يصعب تخيلها لقطاع الطيران. لكن، وبالرغم من هذا، أشعرنا فريق الاتحاد الموهوب والمحترف بالفخر العارم».

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