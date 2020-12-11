3500 متجر في موسم أبوظبي للتسوق لمدة 9 أسابيع

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عن خططها لإطلاق حملتها الشتوية موسم أبوظبي للتسوق، والتي ستشهد إقبالاً من المتسوقين في كافة أرجاء العاصمة الإماراتية اعتباراً من 10 ديسمبر 2020 ولغاية 14 فبراير 2021.

وستثري الحملة فعاليات عروض أبوظبي التي تجسد ثمرة شراكات استراتيجية بين مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، إذ ستضم تخفيضات احتفالية وعروضاً استثنائية وتشكيلات جديدة طوال موسم الشتاء، فضلاً عن تجارب تسوق حصرية في أبوظبي عبر آلافٍ من المتاجر المختصة بالموضة والجمال وأسلوب الحياة، وستصل تخفيضات المراكز التجارية في أبوظبي والعين والظفرة إلى 80%.

وسيكشف الموسم المرتقب عن شجرة أمنيات احتفالية مجهزة بأحدث التقنيات في ياس مول من 10 حتى 31 ديسمبر، حيث سيحصل المتسوقون على هدايا يومية عند اختيار أمنية من بين 18 خياراً باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR.

وتتنوع الجوائز بين أزياء شتوية جديدة وجلسات مكياج وعناية وأحدث الأجهزة والألعاب والتجارب وغيرها. وستظهر خيارات الهدايا التي حددها المتسوقون عبر شاشة LED العملاقة على شجرة الأمنيات المبتكرة من خلال عروض جذابة ترافقها رسومات جرافيكية ومتحركة من وحي الموسم الاحتفالي.

وتشهد حملة موسم أبوظبي للتسوق التي تتضمن مشاركة أكثر من 3500 متجر للبيع بالتجزئة في أكثر من 20 مركزاً تجارياً، إطلاق برنامج العضوية الجديد عروض أبوظبي ون، والذي تم تصميمه لمنح المتسوقين في أبوظبي وخارجها فرصة الوصول إلى منتجات وتجارب وعروض وفعاليات وجوائز متوافرة حصرياً في العاصمة الإماراتية.

نقلة نوعية

و قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يشكل برنامج العضوية الأول من نوعه عروض أبوظبي ون نقلةً نوعيةً ومبتكرةً في قطاع تجارة التجزئة، حيث سيعزز عمليات الشراء وإقبال المتسوقين على المراكز التجارية في أبوظبي، كما سيوفر للتجار والعلامات التجارية فرصة عرض بطاقات الولاء الخاصة بهم .

ويتولى برنامج عروض أبوظبي ون تحقيق أحد أبرز أهداف موسم أبوظبي للتسوق، والذي يتمحور حول التنسيق بين تجارب المتسوقين ومتاجر التجزئة المعنية والشركاء بهدف تعزيز مكانة أبوظبي العالمية بوصفها وجهة التسوق المثالية».

فرصة التفاعل

ومن خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، سيتيح برنامج عروض أبوظبي ون للأعضاء فرصة التفاعل مع التجارب بشكل مباشر من خلال العروض المخصصة والمنتقاة حسب تفضيلاتهم، حيث سيستخدم البرنامج البيانات المسجّلة لاستهداف العملاء وتوجيه أنظارهم نحو عروض وتجارب العاصمة الإماراتية التي تناسبهم.

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