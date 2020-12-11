جزيرة «سانتا» تعود إلى «بلوواترز» في العطلات

المصدر: (دبي- البيان)

تتحوّل «بلوواترز»، الوجهة العصرية الفريدة والتي تحتضن العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم «عين دبي»، مرة أخرى إلى جزيرة «سانتا» لتتيح أمام زائريها فرصة لقضاء موسم عطلات لا يُنسى. وبعد النجاح الكبير الذي حققته في السنوات الماضية، تعود جزيرة «سانتا» للمرة الثالثة، لتذهل المقيمين والسائحين بسحر الأجواء الاحتفالية في هذا الشتاء.

تستقبل «بلوواترز» موسم العطلات خلال الفترة بين 10 و26 ديسمبر، بديكوراتها الاحتفالية، والعروض الضوئية المثيرة للطائرات المسيّرة، في أجواء حافلة بالموسيقى الحية والإبداعات الرائعة للفنانين المتجولين.

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