488 وحدة سكنية يوفّرها «برج ركان» في دبي لاند

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت ريبورتاج للعقارات، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية في برج «ركان» ويصل عددها إلى 488 وحدة، والذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي لريبورتاج العقارية إن السوق العقاري بالإمارات يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر في زيادة المبيعات بالسوق العقارية، لافتا إلى تحقيق «ريبورتاج» مبيعات قوية خلال العام الحالي.

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