3.7 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 907 مبايعات بقيمة 2.18 مليار درهم منها 57 مبايعة للأراضي بقيمة 279.06 مليون درهم و850 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.9 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 240 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 240 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 88 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.21 مليار درهم منها 67 رهناً لأراضٍ بقيمة 325.9 مليون درهم و223 رهناً لفلل وشقق بقيمة 888.36 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 185 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 154 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 67 هبة بقيمة 375.03 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 64 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 156 مبايعة بقيمة 914.07 مليون درهم منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 74.4 مليون درهم و144 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 839.67 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز