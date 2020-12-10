تحليلات متقدمة جديدة ضمن منصة «ملفي» لتحسين صحة مجتمع أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

عرضت دائرة الصحة - أبوظبي و«ملفّي»، وهي منصة تبادل المعلومات الصحية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، خلال فعاليات معرض جيتكس 2020 المقام في دبي، إحدى منصات تحليلات إدارة المخاطر السكانية، وهي التكنولوجيا التي ستمكِّن قطاع الرعاية الصحية من دعم إدارة الرعاية، وتحسين صحة السكان والمساعدة في ضمان استمرارية الرعاية الصحية بشكل أفضل.

وتستخدم منصة إدارة المخاطر السكانية تقنيات التحليلات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي بهدف بناء نماذج تنبئية قائمة على البيانات السريرية للمرضى وإنشاء خوارزميات تعمل على التنبؤ بالتكلفة وحالات دخول المستشفى وزيارات أقسام الطوارئ وحالات إعادة دخول المستشفى وإدارة الأمراض، كما أن الدراسة المتعمقة لبيانات السكان على المستوى الطبي والفردي من شأنها أن تقدم تحليلات يمكن استخدامها في توقع المخاطر وتحسين الكفاءة العامة وخفض التكاليف وتحسين النتائج الصحية في الوقت نفسه.

وتُدعم منصة إدارة المخاطر السكانية من قبل منصة «ملفي» بكافة المعلومات، وهي بذلك أداة تمكين لدائرة الصحة بما تُوفره من بيانات وإمكانات لإدارة فئات معينة من المخاطر مثل مخاطر زيارات قسم الطوارئ أو مضاعفات الأمراض المزمنة مثل داء السكري وغيره بالإضافة إلى توزيع المخاطر بين السكان و رصد الاتجاهات والمقارنة المرجعية مع أفضل الممارسات والتوجيهات الرائدة.

يذكر أن منصة «ملفّي»، إحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة أبوظبي، تربط في الوقت الحالي ما يصل إلى 83% من جميع المستشفيات و 814 جهة صحية في أبوظبي، وهو ما يمثِّل أكثر من 70% من جميع تجارب الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في الإمارة.. وتخزّن قاعدة البيانات المركزية 175 مليون سجل طبي لأكثر من 5 ملايين مريض.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: فخورون بتطوير بنية تحتية للرعاية الصحية تتماشى مع أجود المقاييس العالمية.

من جانبه أوضح عاطف البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، أن منصة «ملفّي» هي منصة تبادل المعلومات الصحية الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبفضل الدعم الذي تلقيناه من قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، نجحنا خلال وقت قصير في عرض القيمة الحقيقية التي يمكن للرعاية الصحية المتصلة تقديمها لجميع الأطراف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز