شرطة عجمان تطلق خدمة «استثمارك آمن» الذكية

المصدر: دبي - البيان

مع استمرار فعاليات معرض «جيتكس»، تواصل القيادة العامة لشرطة عجمان فعالياتها بإطلاق خدمة استثمارك آمن عبر تطبيقها الذكي، تحقيقاً لرؤية إمارة عجمان في خلق مجتمع سعيد يسهم في اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

حيث أطلق العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء خدمة «استثمارك آمن» ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية الذكية، التي تعرضها شرطة عجمان خلال المعرض، وتتيح الخدمة التواصل المباشر بين رجال الأعمال والقيادة العامة لشرطة عجمان، وتمكنهم من رفع مقترحاتهم وملاحظاتهم بطريقة فعالة وآمنة، وتدعم الاستجابة السريعة لمتطلبات رجال الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للإمارة.

وأوضح مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء أن الخدمة تدعم تحقيق مستهدفات مؤشر الاعتمادية على الخدمات، من خلال رفع مستوى الثقة بالخدمات الأمنية والشرطية المقدمة لرجال الأعمال، ورفع نسبة الاعتمادية على الخدمات الشرطية، وخلق خدمات استباقية لرجال الأعمال، مؤكداً أن شرطة عجمان تسعى جاهدة لتوفير كل ما يعزز أمن وسعادة أفراد المجتمع، ويدعم نسبة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة.

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