«محمد بن راشد للإسكان» تستعرض خدماتها في «جيتكس 2020»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مشاركتها في معرض «جيتكس 2020»، والتي استعرضت عبرها مجموعة من أحدث خدماتها ومبادراتها الذكية التي وضعتها بين أيدي متعامليها، بهدف تحقيق تطلعات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وخطة دبي 2021 لتكون المدينة السباقة والمبدعة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع.

وقال طلال آل علي مدير أول إدارة الخدمات الذكية بالمؤسسة: كان من أبرز النتائج التي خرجنا بها خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي، تأكيد التزام المؤسسة لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وإضافة إلى ذلك تجلى حرصنا على دعم مساعي القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الذكي في الإمارة ليس فقط من خلال تطبيقاتنا المتطورة، وإنما بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالدولة.

وأعرب عن شكره لموظفي المؤسسة، وأثنى على جهودهم ودورهم في استقبال الزوار، وتعريفهم بخدماتنا وعرض أحدث ما توصلنا إليه من ابتكارات في عالم التطبيقات الذكية.

وقال مدير أول إدارة الخدمات الذكية بالمؤسسة: لمسنا تفاعلاً كبيراً من قبل زوار معرض «جيتكس 2020» مع مختلف خدماتنا، الأمر الذي يسهم في تعزيز أهدافنا وجهودنا الرامية إلى رفع مستوى التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتعريفهم بأحدث مبادراتنا وخدماتنا المقدمة عبر الوسائل الذكية، والتي صممت لتتناسب مع احتياجات متعاملينا اليومية والمستقبلية، بحيث تضمن لهم الراحة الكاملة عند الاستخدام.

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