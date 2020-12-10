شرطة دبي تعرض «إيفاد» لتدريب الطلبة وتطبيقها الذكي للاستغاثة البحرية

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت القيادة العامة في شرطة دبي، مشاركتها في فعاليات أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2020، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضة الخدمات التي يقدمها برنامج التدريب العملي لطلبة الجامعات عبر منصة «إيفاد» إلى جانب الخدمات النوعية التي توفرها خدمة «أبحر بأمان» للمساهمة في سرعة الاستجابة مع حالات الاستغاثة البحرية.

وقدم الملازم فهد الشاعر شرحاً إلى زوار منصة شرطة دبي، حول إنجازات برنامج التدريب العملي لطلبة الجامعات «إيفاد»، والذي يمكنهم من الحصول على الخبرات العملية والتدريبية في القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، حيث استفاد من البرنامج 12 ألفاً و967 طالباً على مستوى الدولة.

وأوضح أن منصة «ايفاد» الإلكترونية متوفرة على الرابط التالي: https://efaad.dubaipolice.gov.ae، حيث تُعد بوابة لطلبة الجامعات والمدارس لاستشراف المستقبل الأمني في شرطة دبي، وتقدم ما يزيد على 80 خدمة، وزارها أكثر من 25 ألف طالب من مختلف التخصصات العلمية.

كما قدم الوكيل غانم بالرميثة شرحاً إلى زوار المنصة حول خدمة «أبحر بأمان»، مشيراً إلى أن الخدمة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في شهر أبريل من العام الماضي تساهم في تقديم خدمات نوعية لمالكي وقائدي الوسائل البحرية من أجل جعل رحلتهم البحرية آمنة، ومُتصلة بشكل مباشر مع شرطة دبي في حال وجود حالة طارئة.

وأوضح أن خدمة «أبحر بأمان» تُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، وتوفر آلية سهلة وموثوقة للاتصال أو طلب الاستغاثة من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، لتقوم الشرطة بعد ذلك بتحديد موقع المُستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته من خلال منصة ذكية ثم تقديم الخدمة اللازمة له.

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