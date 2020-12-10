«الصحة» تستعرض خدماتها الذكية بمحاكاة مستقبل الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشاركتها المتميزة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، والتي استعرضت عبرها مجموعة من أحدث خدماتها ومبادراتها الذكية والتي تأتي في إطار خططها لتوظيف المزيد من أحدث التقنيات المتطورة للارتقاء بصحة المجتمع وإسعاد المتعاملين، من خلال إطلاعهم على أحدث المبادرات والبرامج الصحية الذكية لتلائم احتياجاتهم وفق رؤية استشرافية لمستقبل الخدمات الصحية، وسط إقبال وتقدير من مشاركي المعرض وزوار المنصة واستقطاب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والمهتمين، كما اطلعت على مشاريع الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية العالمية، وآخر مستجدات الحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية.

5 مشاريع

واستعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدة مشاريع صحية مبتكرة تلبي احتياجات المرضى والمتعاملين، ومنها مشروع ربط الإسعاف الوطني مع قسم الطوارئ في مستشفيات الوزارة، والذي يهدف إلى أتمتة بيانات المرضى خلال عملية النقل لتفعيل الإنذار المبكر إلكترونياً، بالإضافة إلى مشروع تطبيق «رعاية» لتوفير المتابعة الطبية والإرشادات الصحية للحالات الإيجابية والمشتبهة بـ(كوفيد 19).

كما عرضت الوزارة مشروع «التطبيب عن بعد» لتقديم الاستشارات الطبية ومتابعة الحالات الصحية للمرضى عن طريق الاتصال المرئي، ومشروع النظام الإلكتروني لتقديم الشكاوى الطبية والإدارية على المنشآت الصحية الخاصة، بالإضافة لمشروع منصة المرضى الرقمية «شفاء» المرتبطة بنظام تكنولوجيا الرعاية الصحية «وريد» ضمن شبكة موحدة للمنشآت الصحية.

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