هالة بدري تطّلع على خدمات وتقنيات جيتكس

المصدر: دبي - البيان

زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الأربعين من أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي انطلقت فعالياته في السادس وحتى العاشر من ديسمبر 2020، في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعتبر أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال هذا العام.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من إيمان دبي للثقافة بأن الابتكار والإبداع توأمان لا بد من توافرهما في عصرنا الراهن الذي يتّجه نحو مستقبل رقمي متسارع التطور، حيث تتبنى الهيئة الحلول المتقدمة والمبتكرة في فضاءات الفنون والثقافة. كما تدرك مدى التأثير الإيجابي للتعاون، وترحب بالشراكات المحلية والدولية التي تثمر عن تحالفات مبتكرة تضمن تعزيز التقدم المعرفي، وتتيح فرصاً ثمينةً لدعم الصناعة الإبداعية والمواهب المبدعة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية العالمية.

وشملت الزيارة عدداً من أجنحة الدوائر الحكومية والخاصة المشاركة في الحدث بما فيها، جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، جناح دو، جناح اتصالات، وجناح دبي الذكية، واطّلعت على العديد من المنتجات والتقنيات والخدمات الذكية والمبتكرة، التي تستعرضها وتزخر بها هذه الأجنحة، والتي تهدف إلى إعادة صياغة مستقبل الخدمات، وتوفير تجارب نوعية للمتعاملين وجميع المعنيين.

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