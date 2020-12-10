جناح منظومة «تم» يستقبل آلاف الزوار والمهتمين

المصدر: دبي-البيان

استقبل جناح منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، آلاف الزوار خلال الدورة الأربعين لمعرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، والذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي، واختتم أعماله امس.

وشهد جناح منظومة «تم» تفاعلاً قوياً مع رواد المعرض وزواره، حيث قام فريق العمل من المتخصصين في منظومة تم باستعراض أبرز الإنجازات والمبادرات الحكومية الرقمية المبتكرة، وتسليط الضوء على التجربة العالمية الرائدة لحكومة أبوظبي في مجال التحول الرقمي.

وعلى مدار خمسة أيام متتالية، اطّلع زوار المعرض على مجموعة واسعة من المبادرات والخصائص والخدمات الرقمية التي تقدمها منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، والتي تهدف إلى تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمتعاملين، كما استمعوا لشرح وافٍ عن الخطط الموضوعة لتطوير هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية في أبوظبي، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في تحقيق التميز الرقمي.

وتمكن الحضور من مشاهدة والتعرف عن قرب على مشروع خدمة «سيارة تم»، التي مكّنت عددًا من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، من الوصول والاستفادة من الخدمات الحكومية التي تقدمها المنظومة على نحو ملائم وسلس، وتقديم الدعم التقني لهم لتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية المستخدمة في الحصول على الخدمات الحكومية، ما يسهم في توفير الوقت والجهد.

وتندرج«سيارة تم» ضمن مبادرة «تم تهتم»، والتي تم إطلاقها ضمن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وتتضمن عدة خدمات تهدف لتوفير تجربة خدمة متعاملين استثنائية لسكان ومجتمع إمارة أبوظبي.

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